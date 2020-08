Piet Batenburg neemt afscheid van Catharina Ziekenhuis: 'Mensen in de zorg verdienen het podium'

‘Cathrien’ verwacht code rood; ziekenhuis­baas: ‘Sluit de horeca’

14 maart EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven dreigt het niet meer bij te kunnen benen. Dat zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg. Hij pleit daarom voor drastischere maatregelen om de opmars van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Een Eindhovense chirurg in Italiaanse dienst is het daar roerend mee eens: ,,Sluit de horeca."