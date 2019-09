Piet Batenburg verlaat Catharina Ziekenhuis in 2020

Piet Batenburg is sinds 1 augustus 2008 werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Van 2001 tot 2008 was hij bestuursvoorzitter van het Sint Fransiscus Gasthuis in Rotterdam. Voor die tijd werkte hij als internist in het Zuiderzee ziekenhuis in de Maasstad. Daar was hij ook enkele jaren voorzitter van het bestuur van de medische staf.