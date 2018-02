Piet van Oosterhout (60) uit Lierop waagt zich na de carnavalsdagen aan een alcoholvrije periode

EINDHOVEN - Tot Pasen, over precies 46 dagen, wordt er van oudsher door katholieken gevast. Dat traditionele vasten gebeurt nog maar nauwelijks. Tegenwoordig wordt er op een andere manier gevast. Het project IkPas is zo’n andere manier.

Deelnemers stoppen na de carnaval voor veertig dagen abrupt met het drinken van alcohol. Via het project probeert de Stichting Positieve Leefstijl mensen bewuster te maken van hun alcoholgebruik. De actie lijkt effect te hebben, want volgens IkPas drinkt 70% van de deelnemers na het project structureel minder. Daarnaast zou ruim 54% zich fitter voelen en betere sportprestaties leveren. In Zuidoost-Brabant drinken volgens de GGD ongeveer 37.000 volwassenen wekelijks te veel alcohol. Voor mannen gaat het dan om meer dan 21 glazen, voor vrouwen om veertien glazen. Een aantal van hen doet mee aan het project, en zij hebben daar verschillende redenen voor.

Voor Anton Akkermans is de reden om mee te doen heel duidelijk: hij wil deelnemen aan de marathon in Rotterdam en moet daarvoor natuurlijk in topconditie zijn. ,,En mijn vader doet ook al jaren mee. Dit jaar ga ik het ook eens proberen’’, vertelt de 38-jarige Bestenaar. Akkermans zegt dat hij normaal ook al niet zo veel drinkt. ,,Eigenlijk nooit meer dan vijf glazen per week. Ik verwacht daarom ook niet dat het heel zwaar zal worden voor mij.’’ Als de veertig dagen zijn afgelopen hoopt Akkermans het matigen door te kunnen zetten. ,,Al blijf ik in het weekend nog wel gewoon af en toe een pilsje drinken. Maar niet te veel hoor, gewoon rustig aan’’, besluit hij.

De 46-jarige Esther Meulman uit Eindhoven stopt de komende veertig dagen met het drinken van alcohol.

,,Mijn oudste dochter wordt binnenkort 16, ik vind dat ik dan toch een beetje het goede voorbeeld moet geven’’, zegt de Eindhovense Esther Meulman (46). Dat is ook meteen de reden waarom ze meedoet aan IkPas. En ook vanwege de gevolgen van alcohol. Meulman is leefstijlcoach en vertelt dat de gewoonte om alcohol te drinken vaak het gevaarlijkst is. ,,Zo nu en dan een glas wijn of flesje bier kan best, maar wel maar heel sporadisch’’, vertelt ze. Zelf drinkt Meulman soms een wijntje of een cocktail, en dat ze daarmee juist binnenkort moet oppassen, weet ze maar al te goed. ,,De komende tijd heb ik al een aantal etentjes gepland staan, dus ik ben benieuwd hoe moeilijk het voor mij gaat worden.’’

Ook Piet van Oosterhout (60) uit Lierop waagt zich na de carnavalsdagen aan een alcoholvrije periode. ,,De huisarts vroeg of ik misschien interesse had in IkPas. Ik dacht: waarom ook niet eigenlijk’’, vertelt hij. ,,En ik ben wel benieuwd hoe het gaat.’’ Van Oosterhout is dit jaar Prins Piet IV van de Kaauw Voetjes uit Lierop en hij heeft afgelopen carnaval dan ook heel wat bier gedronken. ,,En normaal drink ik ook wel een flesje of twintig in de week’’, zegt van Oosterhout. Na de ‘verplichte’ tijd denkt de Lieropse prins dat hij wel iets gaat minderen. ,,Misschien laat ik een pilsje dan toch eerder staan. Ik ben vooral benieuwd hoe het voelt en of ik het vol kan houden.’’