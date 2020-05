Pietengebod in Eindhoven komt hard aan bij comité intocht

Vanaf dit jaar geen zwarte Pieten en ook geen bruine pieten meer bij de Eindhovense sinterklaasintocht. En eveneens geen Pieten meer met kroeshaar, rode lippen en gouden oorringen. Deze boodschap van het Eindhovense stadsbestuur, donderdagavond bekend gemaakt, is hard aangekomen bij het comité dat de jaarlijkse Sinterklaasintocht in de stad organiseert. ,,Hier moeten we nog eens goed over nadenken", zegt voorzitter Leontine van Kollenburg.

Het comité voelt zich behoorlijk voor het blok gezet. Als het niet aan deze voorwaarden voldoet, krijgt het namelijk geen vergunning van burgemeester John Jorritsma om een intocht te houden. ,,Jammer", vat Van Kollenburg haar reactie samen. ,,Want dit is wel erg rigoureus. We hadden graag gehad dat we in de multiculturele stad die Eindhoven is ook een brede mix van Pieten aan de intocht hadden kunnen deelnemen.”

Ontspoorde intocht

De beslissing om de traditionele zwarte Piet uit de Eindhovense sinterklaasintocht te verbannen werd in feite een jaar geleden al genomen. Aanleiding was de volledig ontspoorde intocht in november 2018 waarbij actievoerders van het comité Kickout Zwarte Piet werden belaagd door een groep voetbalhooligans, in combinatie met landelijke ontwikkelingen.

Aanvankelijk was het toen al de bedoeling de traditionele zwarte Piet te weren, maar dat bleek praktisch onhaalbaar waardoor er ook in 2019 nog zwart- en bruingeschminkte Pieten aan de intocht meededen.

Noodgedwongen

,,Toen al liepen de meningen over welke kant het uitgaat behoorlijk uiteen binnen onze groep van zo'n 150 vrijwilligers", zegt Van Kollenburg desgevraagd. ,,En dat is ook nu het geval. De vraag is of iedereen wel op deze manier door wil gaan. Daar moeten we het noodgedwongen de komende week eens goed over gaan hebben. En dat terwijl de coronacrisis volop gaande is en het nog maar de vraag is of er überhaupt wel een intocht mogelijk is in november.”

Bij de Lijst Pim Fortuyn is de boodschap van burgemeester Jorritsma volledig in het verkeerde keelgat geschoten. ,,De burgemeester gaat helemaal niet over de kleur van Zwarte Piet", reageert LPF-raadslid Tjerk Langman verbolgen. ,,En dat niet alleen, dit is ook geen democratisch besluit . Dit besluit heeft de burgemeester in zijn eentje genomen. Over die gang van zaken zijn wij beslist niet te spreken.”