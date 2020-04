Pieter Pot, online super zonder verpakkingsmateriaal, bezorgt nu ook in Eindhoven

EINDHOVEN - Ook zo'n hekel aan al die plastic verpakkingen van levensmiddelen? En ook graag het gemak van thuisbezorgen van de boodschappen? Dan kan de online supermarkt Pieter Pot - zonder verpakkingsmateriaal - een uitkomst zijn. Het Rotterdamse bedrijf startte donderdag ook met bezorgen in Eindhoven.

De supermarkt van Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt werkt net als Picnic: de 2000 startinschrijvers zijn het eerst aan de beurt. Daarvan zitten er rond Eindhoven zo'n kleine 200, ook in het buitengebied. Die krijgen de gelegenheid om de komende twee weken te bestellen. Daarna komen de inschrijvers op de wachtlijst aan de beurt. Dat zijn er - vooral door de corona-crisis - inmiddels zo'n 9000, zegt Schoemaker. ,,Want er is echt wel behoefte aan levensmiddelen zonder verpakkingen; mensen vinden het belangrijk om minder bij te dragen aan de vervuiling. De lokale winkels die dat aanboden zijn allemaal weer failliet omdat mensen ook van gemak houden. Niemand wil met zijn eigen potje naar de supermarkt.”

Volledig scherm Jouri Schoemaker van online supermarkt Pieter Pot zonder verpakkingsmateriaal met een krat levensmiddelen. Ook Eindhoven kan hier nu bestellen. © Pieter Pot

Daarom lever Pieter Pot allerlei bulkgoederen voor de voorraadkast in mooie ouderwetse weckpotten en -flessen; het gaat dan om rijst, pasta, peulvruchten, koffie en thee, olijfolie, maar ook shampoo en wasmiddel. Geen verse spullen, dat laten ze graag over aan de Boerschappen van dit land. De potten worden in het magazijn in Schiedam gevuld door mensen van de lokale sociale werkplaats.

Bezorging per bakfiets schiet niet op

Schoemaker en Bijmolt begonnen de bezorging met een eigen bakfiets, maar voor de massa schiet dat natuurlijk niet op. Inmiddels is er een overeenkomst met PostNL en dan de Food-afdeling, voor de bezorging. Daarom kan nu begonnen met het uitrollen van enkele steden per dag. Na Breda, Tilburg en Den Bosch volgende donderdag Eindhoven en Maastricht. Nederland volgt dit jaar, België volgend jaar en Duitsland het jaar daarop, zegt de ambitieuze online kruidenier.

Volledig scherm Het magazijn van online supermarkt Pieter Pot zonder verpakkingsmateriaal is in Schiedam. Ook Eindhoven kan hier nu bestellen. © Pieter Pot

Wie nu op de wachtlijst gaat staan, komt de komende maanden gefaseerd aan de beurt, zegt Schoemaker. Ze kunnen ongeveer 10.000 klanten aan. De bezorging van de boodschappen kost 4,95 euro maar is gratis boven de 45 euro. De producten zijn niet duurder dan bij de Albert Heijn, benadrukt de initiatiefnemer. ,,Wij zijn retailer en verpakker in één bedrijf, dus we kunnen een gezonde marge maken, zonder de prijzen te hoog te maken.”

Volledig scherm De oprichters van online supermarkt Pieter Pot zonder verpakkingsmateriaal: Jouri Schoemaker (rechts) en Martijn Bijmolt. Ook Eindhoven kan hier nu bestellen. © Pieter Pot

En dat is nog maar het begin, een tussenstap, volgens Schoemaker. ,,Het gaat er niet om Picnic, Jumbo en Albert Heijn te beconcurreren. Straks moeten onze potten gewoon te koop zijn in de supermarkten waar we mee samenwerken.”