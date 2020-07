Pieter van Geel leidt Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)

Necrologie Arnol Kox (1952-2020): eindelijk bij zijn Heer

17:42 EINDHOVEN - Met het overlijden van Arnol Kox heeft Eindhoven een van zijn bekendste inwoners verloren. Niet iedereen kende zijn naam, maar de markante verschijning hoorde bij de stad als het gloeilampje: zijn massieve lijf in een scootmobiel of rolstoel gepropt, die verder was volbehangen met tassen, krukken, versiering en achterop een billboardje.