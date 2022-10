‘Pijnlijke’ vergunningenblunder in Eindhoven nog groter dan gedacht, zeker 14 aanvragen ongewenst gehonoreerd

PSV kan nu al jagen op Europese overwinte­ring met Simons, die een belangrijk detail in zijn ‘PSG-clausule’ heeft

De meest besproken PSV'er was deze week Xavi Simons, met wie PSV morgen weer jaagt op Europees succes. Eerst omdat hij in Heerenveen hard werd aangepakt door Friese ledematen en een dag later vanwege een clausule in zijn contract, die naar nu blijkt maar kort geldt.

12 oktober