Pillen en wiet: van grootste drugslab tot 61 kappers in één dorp (1)

ondermijning/video Criminaliteit in Zuid­oost-Bra­bant: runnen criminelen winkels in onze dorpen of infiltreren ze in de politiek?

13:36 EINDHOVEN - De criminaliteit zit diep verankerd in onze samenleving, zo lijkt het. Ook in Zuidoost-Brabant. Runnen criminelen winkels in onze dorpen? Infiltreren ze in de politiek, of zetten ze die onder druk om dubieuze zaken voor elkaar te krijgen? Allemaal zonder dat we het weten...