Piloot ontkent billenknijpen bij stewardess op parkeerplaats van Eindhoven Airport na #metoo-gesprek

Inmiddels is het bijna precies twee jaar geleden, maar nog steeds ziet de stewardess hetzelfde beeld in haar dromen. In haar achteruitkijkspiegel: een triomfantelijk breed grijnzende man. “Hij wist goed wat hij me had aangedaan. Het was waarschijnlijk niet de eerste en misschien ook niet de laatste keer”, huilde ze in de Bossche rechtszaal. De piloot zelf had er ook beeld bij: “Ik lachte, want ik was me van geen kwaad bewust en heb niks fout gedaan”.