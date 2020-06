Pilotenvakbond verbaasd door bekentenis topman Ryanair over sluiting basis Eindhoven

De topman van Ryanair vertelde vorige week in Nieuwsuur dat stakingen van piloten en cabinepersoneel voor betere arbeidsomstandigheden de aanleiding waren om de basis in Eindhoven in 2018 plotseling te sluiten. O’Leary legt de schuld van het banenverlies bij de vakbonden. ,,Onze basis in Eindhoven is schandalig genoeg gesloten vanwege de acties van de Nederlandse vakbonden. Het gevolg was dat er banen verloren gingen in Eindhoven’’, zei de topman.