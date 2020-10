Pilotproject Dynamo Jeugdwerk: Zakgeld verdienen en dan ... sparen of uitgeven?

profiel Dit kan PSV donderdag in de Europa League verwachten van het geslepen Granada FC

21 oktober Een debutant in Europa, die desondanks beschikt over een ervaren selectie. En een ploeg die goed is gestart in La Liga; vraag maar aan Luuk de Jong, die er zaterdag met Sevilla nog verloor. Dat kan PSV donderdagavond (18.55 uur) in de groepsfase van de Europa League verwachten van Granada.