Pim Dijkstra neemt afscheid van Neos: 'Politiek vond ons te log en te duur'

Hij rolde 46 jaar geleden de daklozen- en verslaafdenzorg in, toen hij na de hbs in Bergen op Zoom zelf een tijdje 'bankhopper' was. Naast het straatwerk had beleid maken altijd al de belangstelling van Pim Dijkstra. Hij volgde de sociale academie en studeerde pedagogiek in Rotterdam en behaalde zijn master gezondheidszorgbeleid in Tilburg. In 1980 kwam hij in dienst bij een afkickboerderij in Oirschot en daarna bij de GGZ Oost-Brabant. Vanaf 1996 werkte hij als regiodirecteur in de verslavingszorg, onder andere bij de voorloper van Novadic-Kentron in de Eindhovense wijk Tongelre.