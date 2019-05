Pingpongen over rug van kind; ouders boos over einde Kluppluz in Eindhoven

Ontredderd, boos en bezorgd zitten ze bij elkaar, een groepje ouders van de Kluppluz-groep van de Pachtakker. Ze hebben allemaal een kind hebben dat - soms tijdelijk - extra zorg nodig heeft: Een zoontje dat superactief en slim is maar geen woord zegt. Een dochtertje met een ernstige vorm van epilepsie, dat elk moment een aanval kan krijgen waarbij noodzorg nodig is. Een zoontje dat zich in de 'gewone' kinderopvang achter de prullenbak verstopte, uit angst voor andere kinderen. Allemaal zagen ze hun kind bij Kluppluz opbloeien. Maar nu zijn ze - net als ouders van circa 90 andere kinderen in Kluppluz-groepen in de stad - op 23 april overvallen door een brief van Kluppluz dat alles stopt. De reden: de lagere jeugdzorg-tarieven die Eindhoven 1 mei heeft ingevoerd: omgerekend 10 tot 13 euro per kind per uur.