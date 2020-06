Pinkie Patisserie eindelijk open op Stratumsedijk

Brood

Judith Verschuren: ,,Naast de verkoop van patisserie gaan we ook starten met brood, iets wat Ruud al erg lang op zijn verlanglijstje had staan. Ook is het mogelijk om gezellig een kopje koffie te komen drinken of te genieten van een high tea zoals je deze van ons gewend bent. Uiteindelijk komt er ook een kleine ontbijt- en lunchkaart.”

Restaurant Emma

In 2012 begon Adriaens met de patisseriezaak bij Piet Hein Eek, op Strijp-R. In 2017 kwam daar restaurant Emma bij aan de Nieuwe Emmasingel, Pinkie verhuisde mee. Het idee was een restaurant, bar en patisserie onder één dak te hebben. In september 2019 ging restaurant Emma failliet. Pinkie Patisserie niet. Judith: ,,We zijn eigenlijk dus nooit helemaal weggeweest, maar hadden even tijdelijk geen pand. Uiteindelijk vonden we deze nieuwe locatie die we zelf verbouwd hebben tot de mooiste Pinkiewinkel ooit. We voelen ons helemaal op ons plek hier. We hebben veel aanloop van mensen in de wijk en onze vaste gasten weten ons ook weer te vinden.”