Pinkstergemeente wil toren snel slopen: ‘Herstel is onbetaalbaar en nutteloos’

VDL stapt in aluminium fietsfra­mes: productie voor fietsmer­ken terughalen van Azië naar Europa

EINDHOVEN – VDL gaat aluminium fietsframes produceren. Het Nederlandse fietsenmerk QWIC is de eerste klant. Met het bedrijf achter het Belgische merk Eddy Merckx is VDL in gesprek over andere opdrachten.