Pipo de Clown bij Gerzon in Eindhoven. Wie ging een ballon halen in 1968?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Pipo de Clown bij Gerzon in Eindhoven. De modezaak opende in 1968 aan het 18 septemberplein en de clown was er bij. Wie kan het zich nog herinneren en heeft Pipo destijds een handje gegeven. Ook andere verhalen en anekdotes over het modehuis zijn welkom. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Dies-viering van het Eindhovens Studenten Corps © Frans van Mierlo

Net zo oud als de Technische Universiteit in Eindhoven is het Eindhovens Studenten Corps. In 1957 opgericht in café The Old Dutch aan de Markt en in 1958 werd de eerste diesviering gehouden. Destijds nog in het tijdelijke onderkomen aan de Parklaan, weet Martin Spoek (81) te vertellen. Hij was destijds voorzitter van de diescommissie en dus betrokken bij de organisatie van de feestelijkheden. ,,Het was net als nu vooral een sociale aangelegenheid zo'n vereniging. Een goede bar waar je goedkoop dronken kon worden. Bier voor een kwartje, dat waren nog eens prijzen.”

Slechts drie vrouwen op de hele universiteit

De tegenwoordig in Rosmalen woonachtige Spoek hoorde ook bij de eerste lichting aan wat in die jaren nog de Technische Hogeschool Eindhoven heette. ,,Nu is het een enorme campus maar destijds kregen we les in een soort barakken. Er waren ook pas drie studierichtingen. Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en chemie. Ieder met zo'n 150 studenten en in totaal slechts drie vrouwen. Zo ver ik weet zijn die bovendien alle drie voortijdig gestopt.” Dat deed ook Spoek zelf. ,,Na twee jaar moest ik alsnog in militaire dienst. De opleiding aan de universiteit heb ik nooit meer afgemaakt. Na de diensttijd ben ik overgestapt naar de HTS.”

Het ESC kwam in haar beginjaren overigens nog in het nieuws met een ludieke actie. Er was in 1961 sprake van een strijd tussen Eindhoven en Haarlem om wie zich de vijfde stad van het land mocht noemen. Toen Eindhoven Haarlem in februari voorbij streefde ging de vlag uit. De studenten van ESC vonden het een misplaatste actie omdat Eindhoven volgens hen hiermee het sterftecijfer van Haarlem vierde. Op 28 februari reisden veertig van hen daarom met een bus naar Haarlem om zich hier in te schrijven bij de burgerlijke stand. Het hoofd van die afdeling zag er de humor wel van in en zo werden de veertig studenten benoemd tot buitengewoon burger van Haarlem.

Oudste van Eindhoven

Het ESC is de oudste studentenvereniging van Eindhoven en bestaat nog steeds. De leden zijn er de afgelopen jaren qua onderkomen zeker niet op achteruit gegaan want de Bunker aan de Kennedylaan werd in 2013 verruild voor een statige villa aan de Ten Hagestraat.

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo