Pistool waarmee Joeri Veenstra zijn moordenaar bedreigde was nep

DEN BOSCH - Het wapen waarmee Eindhovenaar Joeri Veenstra de man bedreigde die hem even later doodstak, was een balletjespistool. Desondanks blijft Niels H. bezweren dat hij onbedoeld stak en dat het zelfverdediging was. Het Openbaar Ministerie blijft hem vervolgen wegens moord.

Volgens de officier van justitie zocht Niels H. (35) zelf een ‘onplezierige confrontatie op’ met Veenstra, toen hij in april dit jaar aanbelde bij diens flat. Hij wilde praten over zijn vriendin, die eerder met Veenstra ging. Waarom hij een mes moest meenemen is volgens officier Stijn Revis niet anders uit te leggen dan dat H. kwaad in de zin had.

Verblind zwaaien

Veenstra kwam met een pistool op Veenstra af, spoot pepperspray in zijn gezicht en sloeg en schopte. Niels H. zou toen verblind om zich heen hebben gezwaaid met het mes en per ongeluk Veenstra dodelijk hebben geraakt. Hij rende de trappen af en ging er in zijn auto vandoor.

Door dat laatste dacht Revis aanvankelijk dat het pepperspray-verhaal verzonnen was. Wie dat in zijn ogen krijgt, kan niet rennen en zeker niet rijden. Inmiddels is de jas van H. onderzocht en het gerechtelijk laboratorium vond wel sporen van het spul. Dat wil volgens Revis nog steeds niet zeggen dat de verdachte daadwerkelijk verblind was want nog steeds blijft het hem een raadsel hoe hij wegkwam.

Advocaat Tom Deckwitz blijft er bij dat het om zelfverdediging ging. Dat recht is er alleen als laatste redmiddel, als iemand niet kan wegvluchten. Dat was hier niet het geval: ‘omdraaien en weglopen als je in een pistoolloop kijkt, is geen optie’, zei de pleiter. Vooral nu onomstotelijk vaststaat dat zijn cliënt werd bespoten is duidelijk dat hij werd aangevallen en weinig anders kon. Zelf zei Niels h. via een videoverbinding dat het niet zijn bedoeling was Veenstra te raken, en zeker niet om hem te doden. “Maar ik dacht dat ik werd afgeknald.”

De advocaat vroeg, vooruitlopend op schulduitsluiting wegens noodweer, om zijn cliënt vrij te laten uit voorarrest. Dat stond de rechtbank niet toe. Er worden nu nog wat getuigen gehoord, in januari komt de zaak inhoudelijk voor de rechter.