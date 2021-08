Pitbull vastgemaakt aan boom en achtergelaten in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de kruising van de Tivolilaan met de Van Ennettenstraat in Eindhoven is vrijdagavond een Pitbull achtergelaten door zijn baasje. De hond is vastgemaakt aan een boom. Het ‘voormalige’ baasje van het dier liet ook wat eten en drinken achter.