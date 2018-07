Pizzabakker Papa John's komt naar Eindhoven

VIDEO Op je 80ste voor het eerst een vrachtwa­gen besturen: een droom die uitkomt voor Eindhoven­se Bep

7:00 EINDHOVEN - ‘Maak maar snel een foto”, grapt Bep Tiggeloven terwijl ze de donderdagmiddag de vrachtwagencabine van Rijschool Leeuw in klimt. ,,Als het dan fout gaat, hebben we in ieder geval de beelden nog.” Al valt het met die angst wel mee. De Eindhovense informeert zelfs even bij instructeur Sjoerd of ze niet nu al achter het stuur mag in plaats van pas op het oefenterrein.