Pizzakoerier krijgt werkstraf voor dodelijk ongeluk met scootmobieler Eindhoven

Muziekge­bouw Eindhoven brengt Jazz en soul in de vernieuwde Paterskerk

11:40 EINDHOVEN - Muziekgebouw Eindhoven en Frits Magazine gaan iets nieuws beginnen: een eigen club en een reeks jazz- en soulconcerten in de vernieuwde Paterskerk. De eerste avond op 2 mei staat in het teken van Aretha Franklin, met een optreden van de Nederlandse 'Queen of Soul' Shirma Rouse en band.