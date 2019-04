Pizzeria Kruisstraat Eindhoven mag geen terras op parkeerplaatsen

Rijkserken­ning voor cultuur Eindhoven

12:00 EINDHOVEN - De Dutch Design Foundation, die onder meer de Dutch Design Week organiseert, moet worden gerekend tot de culturele top van Nederland, net zoals het Concertgebouworkest er een is. De Eindhovense instelling moet daarom structureel subsidie van het Rijk krijgen. Dat staat in het advies van de Raad voor Cultuur dat gaat over het cultuurbeleid voor de periode 2021-2014.