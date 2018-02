Plan Evoluon moet recht doen aan Eindhoven

EINDHOVEN - Nou, dat worden een paar flinke woontorens. En dan is het cashen maar voor eigenaar Philips en een nieuwe projectontwikkelaar. Dat het bekendste gebouw van Eindhoven, het Evoluon, nu officieel een Rijksmonument is maar het grootste deel van het omliggende terrein niet als zodanig is bestempeld , zorgt her en der voor vrees voor een dergelijk doemscenario.

Er zijn zelfs plannen die vast op nog veel meer weerstand zouden kunnen rekenen bij bewonderaars van de voormalige 'technologietentoonstellingsschotel'.

Casino of wokken

Zoals een casino of een wokrestaurant. Volgens de Eindhovense projectontwikkelaar Leo Foolen van Foolen & Reijs Vastgoed zijn daarvoor door anderen daadwerkelijk voorstellen ingediend bij de door Philips in de arm genomen vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. Maar die zullen het vast niet halen, verwacht de vastgoedman die zelf ook met het Evoluon aan de slag is gegaan. En volgens Stefan de Bever, zoon van Leo de Bever die met ir. Kalff in opdracht van Philips het Evoluon ontwierp, hoeft de stad ook niet bang te zijn dat het hele gebied volgebouwd gaat worden. ,,Er wordt echt geen woonwijk omheen gebouwd", zegt De Bever.

Maar wat dan wel? Daarvoor zijn inmiddels plannen in grote lijnen ingediend door een flink deel van de twaalf partijen die de afgelopen maanden interesse hebben getoond in herontwikkeling van het Evoluon. Die ideeën zal Philips de komende tijd gaan beoordelen. Een deel ervan zal vermoedelijk in de prullenmand belanden, de rest zal worden uitgenodigd om de plannen verder uit te werken. Potentiële kopers moeten vervolgens hun bod op het Evoluon indienen bij de notaris. Apart van de plannen. Pas na de beoordeling van de uitgewerkte plannen zal de notaris de bijbehorende biedingen aan Philips vrijgeven.

Lees verder onder de foto.

Eindhovens clubje

Een van die plannen komt mogelijk van Foolen die in combinatie met onder meer projectontwikkelaar en bouwer Hurks een 'Eindhovens clubje' vormt. Wie daar nog meer deel van uitmaakt, wil hij nog niet zeggen. De vastgoedontwikkelaar Foolen & Reijs - vooral bekend van de transformatie van kantoorgebouwen als de Groene Toren en Philips Lighting tot woningen - verwacht snel een antwoord van Philips. Foolen: ,,We hebben ons in de eerste ronde in januari voorgesteld met een summier plan. Ze hadden al eerder willen reageren, maar dat is uitgesteld gezien het grote aantal belangstellende partijen. Nu verwachten we snel te horen wie er doorgaan naar de volgende ronde."

Wat de ontwikkelcombinatie wil, wil Foolen nog niet zeggen. Eerder sprak hij over een conferentiehotel. ,,We willen echt niet alles volbouwen; het Evoluon moet van alle kanten goed zichtbaar blijven." Eindhovenaar Stefan de Bever werpt zich ondertussen op als 'beschermheer' van het erfgoed van zijn vader. ,,We kunnen dit niet verknallen, daar ga ik voorliggen. En ik heb ook het recht om dat te doen. Nee, we moeten dit zien als een positieve ontwikkeling voor de toekomst: we voegen iets toe wat past bij Eindhoven, bij Brainport."

Dat is wat Philips ook zegt na te streven. ,,Philips hecht veel waarde aan een zorgvuldig proces om te komen tot een nieuwe toekomst voor het Evoluon. Daarom is besloten om een scheiding aan te brengen tussen planvorming en koopsom", aldus een woordvoerder van het concern. Het gaat Philips volgens hem dus zeker niet om de hoogste bieder. Duidelijk lijkt dat er voor projectontwikkelaars met de regels voor het Rijksmonument nog alle ruimte is op het omliggende terrein. Dat het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd, zal voor veel van hen geen belemmering zijn voor het indienen van hun plannen. Dergelijke processen zijn voor hen dagelijkse kost.