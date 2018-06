Plan Hooghwerf verkocht aan belegger

Brief­schrij­ver Luuk uitgeno­digd door smeekbede aan Cocu om in Philips Stadion te komen: 'Hij is door het dolle heen'

18:32 EINDHOVEN - ,,Luuk kon niet geloven dat zijn brief niet had gewerkt en was zó verdrietig", zegt zijn moeder over haar zoons brief aan Phillip Cocu. Maar dat zijn smeekbede zo vaak gelezen zou worden 'hadden we nooit verwacht'. Luuk heeft een mooie troost: hij is uitgenodigd door PSV-sponsor Intelectric om in de businesslounge van het Philips Stadion de FANdag op 28 juli mee te maken.