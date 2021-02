Plan voor bouw 55-60 woningen tussen sporen bij Hofstraat in Eindhoven

EINDHOVEN - Ongeveer 55 à 60 woningen en appartementen willen Next Development en BurgtBouw bouwen tussen de twee spoorlijnen aan de Hofstraat in Tongelre. Met alle eigenaren is overeenstemming bereikt over aankoop; aan de plannen wordt nog geschaafd met de gemeente Eindhoven.

Berry Hoogveldt van Next Development hoopt op korte termijn overeenstemming te bereiken met de gemeente. In het overleg is volgens Hoogveldt gekozen voor een ‘dorps karakter’ van de nieuwbouw. ,,Het is hier geen Strijp-S natuurlijk. De gemeente had de voorkeur voor een kleinschaliger plan. Dat zijn we nu aan het uitwerken.”

Het gaat om een deel van het gebied tussen de Hofstraat, Telexstraat, het spoor naar Geldrop en de Transformatorstraat. Inmiddels heeft de ontwikkelcombinatie koopovereenkomsten met eigenaar Pieter van der Leegte van het bedrijvengebouw op het binnenterrein, de voormalige Monique's Bikeshop en diverse eigenaren van woonhuizen.

,,Met andere eigenaren willen we nog overleggen over de plannen die we als goede buren willen gaan bouwen. Daarvoor moeten we eerst het plan nog iets verder uitwerken. Dan start ook de samenspraak met de buurt", aldus Hoogveldt. Op termijn wil hij het plan indien mogelijk ook verder vergroten richting Telexstraat en het kantoorpand dat echt op de splitsing van de sporen richting Geldrop en richting Helmond ligt.

Hofstraat in Eindhoven; hier willen Next Development en BurgtBouw een plan met 55-60 woningen gaan realiseren.

Next Development en Burgt Bouw willen op de locatie een combinatie van eengezinswoningen en appartementen bouwen, in totaal zo’n 55 tot 60 aan een groen hofje. De woningen aan de Hofstraat blijven staan, maar leveren wel wat tuin in om de bouw op het achterterrein mogelijk te maken. Aan de kant van het spoor richting Geldrop komt een appartementencomplex van maximaal twee verdiepingen te staan, ook als buffer voor het geluid en de trillingen van de treinen. ,,Bovendien willen we een soort flexwerkpaviljoen realiseren voor met name de mensen die er straks wonen", vertelt Hoogveldt.

De combinatie Next Development uit Eersel en BurgtBouw uit Deurne was eerder al actief aan de Aalsterweg (voormalige Galvano-pand). De ontwikkelaar heeft nog bouwprojecten voor woningen lopen aan onder andere de Hessen Kasselstraat, Frankrijkstraat-Egelstraat en de Ericastraat.

Het gebied aan de Hofstraat waar Next Development en BurgtBouw een plan met 55-60 woningen willen realiseren. Rechts het spoor naar Geldrop, links de Hofstraat en het spoor naar Helmond. Onder de Telextraat, boven de Transformatorstraat, in het midden het bedrijfscomplex waar onder meer Van der Leegte Werkt zit.