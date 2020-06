Plan voor FeelGood Park in Eindhovense wijk Meerhoven sneuvelt: geen lening door corona

Ruim zes jaar lang joegen Priya van Breugel en Advait Bryers hun droom na: een eethuis met terras aan de rand van het water in Meerhoven, met de alternatieve hippiesfeer van hun Feelgood Market op Strijp-S. Twee rechtszaken tegen de plannen werden gevoerd én gewonnen. Op de bouwvergunning moest even gewacht worden, maar ook die kwam, in november vorig jaar, uiteindelijk rond.

In de startblokken

,,We stonden in de startblokken. En de aannemer ook. Een halfjaar zou de bouw gaan duren”, zegt Van Breugel. Maar tegen het coronavirus en de economische gevolgen daarvan valt moeilijk op te boksen. Uiteindelijk kregen de plannenmakers de lening bij de bank niet rond. Al in maart werd de aanvraag ‘on hold’ gezet. ,,De fiatteur van de bank kon er vanwege alle onzekerheid uiteindelijk zijn handtekening niet onder zetten. Heel jammer", zegt Van Breugel.

In september vorig jaar tekenden omwonenden bij de Raad van State beroep aan tegen het plan. Zij vreesden voor overlast van grote groepen bezoekers, tot laat in de avond. Ook voorzagen zij parkeeroverlast en verkeersdrukte op de route naar het eethuis. De bezwaren werden verworpen, hoewel het plan wel wat aangepast moest worden, met name ten aanzien van de openingstijden.

Quote Zonder corona had het project álle kans van slagen gehad Priya van Breugel

Zonder de rechtszaken zou het restaurant wellicht al gerealiseerd zijn geweest. Van Breugel spreekt van ‘pech’, maar tegelijkertijd ook ‘geluk’. ,,Hier was een grote investering mee gemoeid geweest", erkent ze. ,,En het is maar de vraag of deze onzekere tijd met 30 procent van de benodigde bezoekersaantallen voldoende toekomstperspectief biedt. Zonder corona had het project álle kans van slagen gehad.”

Martijn Snels, een van de bezwaarmakers, zegt een 'dubbel gevoel’ te hebben over het sneuvelen van de plannen. ,,De aanleiding is treurig. Dit wens je geen enkele ondernemer toe. Ik hoop dat zij elders een ander plan van de grond kunnen krijgen.” Tegelijkertijd is hij ook opgelucht: ,,Voor de buurt is dit beter. De route naar het eethuis was dwars door de woonwijk gepland, vlak langs een basisschool”, zegt Snels. ,,Wel houden wij ons hart vast voor de toekomst: de gemeente heeft gezegd dat zij koste wat kost op deze plek iets wil ontwikkelen. Zij heeft ook al tonnen aan kosten gemaakt, onder meer voor het bouwrijp maken van de grond. What's next?”

Huiskamer voor Stratum