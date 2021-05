Plan voor Heuvelkwartier en Muziekberg 'lost problemen op’: ,,Dit is het moment om lef te tonen”

Overzicht van een bewogen seizoen: PSV had een half uurtje titel­koorts in voetbal­jaar 2020-2021

19 mei Een half uurtje titelkoorts op een koude dag in januari. Veel meer zat er dit voetbaljaar niet in voor de PSV'ers, die door overwintering in Europa en vooral plek twee in de competitie nog wel perspectief hebben voor komend seizoen. Een overzicht van het net afgelopen seizoen via een aantal momenten uit alle kalendermaanden.