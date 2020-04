Plan voor IJzeren Man Eindhoven komt later in gemeenteraad

Stabiel beeld in Eindhoven­se ziekenhui­zen; recente ‘piek’ zou ook kwestie van administra­tie kunnen zijn

9:13 EINDHOVEN - In de Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten nog altijd stabiel of licht aan het dalen. Hoewel niemand er definitief uitsluitsel over kon geven, lijkt het er steeds meer op dat de recente stijging van het aantal Eindhovense patiënten een administratieve kwestie is.