Plan voor parkeerplaatsje Vestdijk Eindhoven: woontoren boven overdekt plein

Illegale bewoning en kilo's hennep aangetrof­fen in Woensel, oldtimers en cash in beslag genomen

16:51 EINDHOVEN - Het Bestuurlijk Interventie Team (BITE) van de gemeente Eindhoven heeft woensdag tien kilo hennep en illegale bewoning aangetroffen in drie bedrijfspanden. Dat gebeurde bij een controle in Woensel-Noord. Ook twee oldtimers en 'vele duizenden euro's' cash zijn in beslag genomen.