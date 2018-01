Plan voor Ruit om Eindhoven weer uit de kast?

'Leef­baar­heids­fonds voor 100 procent naar omwonenden Eindhoven Airport'

12:05 EINDHOVEN - Per 1 januari is de Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven van start gegaan. Deze club beoordeelt welke projecten ter verbetering van de leefbaarheid in buurgemeenten van het vliegveld in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.