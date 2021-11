Plan voor studio’s in kantoorpand Boschdijk in Eindhoven sneuvelt bij gemeente

EINDHOVEN - Veel woningen bouwen. En snel. Dat is het motto, ook van de gemeente Eindhoven. Toch krijgt Sybrand Maathuis geen steun voor zijn plan om twaalf studio’s te bouwen in zijn kantoorpand aan de Boschdijk

Sybrand Maathuis is tegen de gemeentelijke muur aangelopen. De eigenaar van Remedica, een bedrijf in gezondheidscommunicatie, heeft een plan voor de bovenverdieping van zijn pand aan de Boschdijk 740. Er is plaats voor twaalf studio's, maar de gemeente Eindhoven wil niet meewerken.

,,Sinds corona gebruiken we de vergaderzalen en werkruimtes daar helemaal niet meer", vertelt Maathuis uit Acht. Alles gaat online, via Zoom of Teams. Toen twee potentiële nieuwe medewerkers in de sollicitatie afhaakten, omdat ze in Eindhoven geen woning konden vinden, is het plan geboren. We hebben WijArchitecten uit laten zoeken of we de bovenverdieping om konden bouwen tot woningen. Er is plaats voor twaalf studio's. Het kantoor op de begane grond blijft dan gewoon in functie. En er zouden bijvoorbeeld ook studenten kunnen wonen.”

Volledig scherm Het kantoorpand Boschdijk 740 in Eindhoven. De eigenaar wil de bovenverdieping ombouwen tot 12 studio's, maar krijgt daarvoor geen toestemming van de gemeente. © Remedica/WijArchitecten

Maathuis diende een plan in, maar het antwoord heeft hem ‘de boom in gejaagd’. ,,De gemeente zegt dat het bestemmingsplan voor het florerende bedrijventerrein geen woningen toelaat.” Dat argument klopt voor geen meter, aldus Maathuis. ,,Er zit op het terrein al twee scholen van Summa College, een sportschool en een autogarage. En onze dochter woont aan de rand van het bedrijventerrein, op korte afstand van een machinefabriek. Ik denk dat we die regels los moeten laten nu de nood zo hoog is op de woningmarkt. Dat moet tot alle bestuurslagen doordringen.”

Om er nog aan toe te voegen: ,,Wat mij ook steekt: ik kreeg geen gelegenheid om mijn zegje te doen, en met de wethouder krijg ik ook geen contact. Ik werd doodgezwegen”, aldus Maathuis. Volgens de ondernemer kunnen dit soort projecten ook een belangrijke bijdrage leveren aan de broodnodige woningbouw in de stad.

De gemeente Eindhoven zegt in antwoord op vragen dat ‘niet ieder pand (strategisch) interessant is voor ombouwen tot woningen’. ‘Naast wonen hebben we ook locaties nodig voor bedrijvigheid. Op grond van bedrijventerreinbeleid is het gewenst om op deze locatie op Driehoeksbos de huidige functie te behouden.’ Een sportschool of school toelaten is een andere zaak, aldus de antwoorden. Bedrijven hebben een stevige invloed op woningen. ‘Andere functies (onderwijs, sportschool) zijn beter te mengen met bedrijven dan de combinatie bedrijven en woningen.’