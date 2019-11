Plan wethouder List voor Eindhovens verkeersprobleem is nog 'onderweg'

Het wordt nog niet hardop uitgesproken. Maar dat het ongeduld in de Eindhovense politiek groeit over het uitblijven van concrete plannen om de binnenstad autoluw te maken en de doorstroming op doorgaande wegen in de stad te verbeteren, dat valt bij zowat alle gemeenteraadsfractie duidelijk tussen de regels door te horen.

Deze week en volgende week bespreekt de Eindhovense gemeenteraad de begroting voor het komende jaar. Verschillende fracties hebben de gelegenheid aangegrepen om aandacht te vragen voor verkeer en mobiliteit.

Het verkeer in Eindhoven loopt langzaam maar zeker steeds vaster. Dat is het geval in de binnenstad en op de rondweg - en dan met name aan de noordoostkant - maar ook op de randweg en op de snelweg naar de stad toe. Bijkomend effect daarvan is dat de luchtkwaliteit in de stad is verslechterd.

Aan beide problemen wil de huidige Eindhovense coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA wat doen, zo is afgesproken bij de start van de huidige gemeenteraadsperiode, voorjaar 2018. Eind vorig jaar kondigde verkeerswethouder Monique List (VVD) al aan dat daarvoor plannen in de maak zijn. Zo wordt er gewerkt aan een voorstel voor een 'autoluwe' Eindhovense binnenstad, waarbij het autoverkeer zo veel mogelijk teruggedrongen wordt naar de binnenring rondom het stadshart. Om dat te bereiken moeten er bijvoorbeeld zogenoemde 'smart hubs' komen rondom het centrum: plekken waar reizigers van de ene vervoersvorm naar de andere kunnen overstappen. Van de auto naar openbaar vervoer bijvoorbeeld, of naar (elektrische) deeltaxi's, leenfietsen, elektrische scooters.

Doorstroming

Daarnaast werken de ambtenaren van wethouder List aan een plan om de verkeersproblemen op de rondweg op de langere termijn op te lossen. Vooruitlopend daarop is er ook een plan in de maak om door middel van kleine, eenvoudig te treffen maatregelen de doorstroming van het verkeer in de stad al op korte termijn te verbeteren.

Een jaar later zijn al die plannen nog steeds onderweg, stelden verschillende gemeenteraadsfracties eerder deze week al vast en is het nog drukker geworden op de weg.