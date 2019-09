Plan woningbouw in Stuiverstraat Eindhoven is bijna klaar

Dat dat nu zonder slag of stoot gaat, is al bijzonder. In het verleden, toen er plannen waren om hier studentenwoningen te laten bouwen door Woonbedrijf-voorloper SWS, voerden de toenmalige krakers vanaf 1993 diverse rechtszaken. Dat leidde tot ongeveer tien jaar oponthoud waardoor het bouwplan achterhaald was. Uiteindelijk kwam Brabants Wonen in 2011 in beeld. Onder meer door de discussie over aankoop van een deel van het terrein door de achterburen, moest het plan van Brabants Wonen in 2015 nog eens veranderd worden.



Eind 2018 heeft het Veldhovense bedrijf de grond gekocht. Ook nu moest er weer een nieuw plan gemaakt worden, omdat de gemeente geen studentenwoningen meer wil op deze locatie. Aan de exacte invulling mét schetsontwerp wordt nu de laatste hand gelegd, aldus Sanders.



Het terrein was vroeger van de erven van sigarenfabriek Boelaers De Vries, met het hoofdkantoor aan de Tongelresestraat. De gemeente kocht de grond in 1989.