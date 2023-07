‘Plandelen’ om Vaartbroek een stukje schoner te maken; ‘Wij zijn de bende beu’

VERTREK NADERT PSV lijkt Adil Ramzi te gaan verliezen: ‘PSV is mijn tweede huis, maar het is nu tijd om de wereld als hoofdtrai­ner te ontdekken’

Trainer Adil Ramzi van Jong PSV lijkt afscheid te gaan nemen bij PSV. Het is niet eens zeker of hij maandag de training van de beloften leidt. De coach was vorig jaar succesvol met zijn team en won een prestigieus internationaal toernooi in Engeland, de strijd om de Premier League International Cup. Nu lonkt een nieuwe toekomst als hoofdtrainer. ,,Het is heel moeilijk om PSV te verlaten, omdat het voelt als mijn tweede huis. Maar het klopt dat er interesse is”, zegt Ramzi.