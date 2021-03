Plantjes uit ingestorte kweektunnels van Ergon gaan tóch naar de veiling

Wat is de toekomst van het Eurocir­cuit? Er komt een peiling onder inwoners van Valkens­waard

19 maart VALKENSWAARD - Waar gaat het naartoe met het Eurocircuit in Valkenswaard? Is er nog toekomst, of verdwijnt het roemruchte complex van de aardbodem? De gemeente is bezig met het maken van vijf scenario's. Voor de zomer hakt de politiek de knoop door.