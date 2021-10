Plassen tegen Fatihmoskee in Eindhoven ‘schokkend en verwerpelijk', zegt de burgemeester

Met Pierre Kerkhoffs is opnieuw een van de PS­V-kampioenen uit 1963 overleden

16:40 PSV heeft vrijdag bekendgemaakt dat oud-speler Pierre Kerkhoffs op 85-jarige leeftijd is overleden. Hij was tussen 1961 en 1964 een uiterst doeltreffende aanvaller en kwam tot meer dan 80 wedstrijden voor PSV. Na zijn tijd in Eindhoven zou hij nog een lange periode betaald voetbal in Zwitserland spelen.