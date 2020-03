Plasticrecycler Ioniqa uit Eindhoven krijgt groeifinanciering van Rabobank

PSV verlengt contract van Amerikaans jeugdinter­na­ti­o­nal Richie Ledezma

14:59 PSV heeft het contract van Richie Ledezma tot en met 2022 verlengd. De club is tevreden over de ontwikkeling van de 19-jarige jeugdinternational uit de Verenigde Staten en beloont zijn ontwikkeling met een nieuwe verbintenis. In zijn eerdere contract zat een eenzijdige optie en door die in te roepen kon PSV de verbintenis met de spelmaker verlengen.