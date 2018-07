Plataan verliest schors, maar dat is geen reden tot paniek

EINDHOVEN - Platanen in de stad verliezen momenteel massaal hun schors. In combinatie met de droogte ziet dat er dramatisch uit, maar alle deskundigen spreken geruststellende woorden: voor de platanen is dit een normaal proces. De bomen groeien en knappen daarbij uit hun jasje.

,,Sterker nog, het is eigenlijk wel een interessant verschijnsel, want het is ook een overlevingsstrategie van de typische stadsbomen", zegt Martijn van de Loo van Soontiëns Boomverzorging uit Eindhoven. ,,Net als alle bomen is het verlies van schors een teken dat de boom groeit. Maar bij de plataan is dat wel heel opvallend omdat hij zulke dunne maar grote stukken verliest." En dat ook nog in een schutkleur waar legeruniformen bij verbleken.

De mediterrane boom kan heel goed tegen de warmte en de droogte. ,,Zuid-Frankrijk en Spanje staan er niet voor niets vol van. Maar hij reageert wel op de superdroogte", vertelt Van de Loo. ,,Net als veel andere bomen laat ook de plataan bladeren los. Dat is eigenlijk een goed teken, dan wordt de verdamping van water beperkt. Als de blaadjes verdord aan de takken hangen is het juist goed mis. De plataan is wel een van de weinige bomen die op de stam bladgroen kan aanmaken ter compensatie." In die bladgroenkorrels worden CO2 en water met behulp van licht (fotosynthese) omgezet in suikers - voedsel voor de boom - en zuurstof.

Volledig scherm Platanen op de Bomansplaats in Eindhoven verliezen hun schors, maar er is nog geen reden voor paniek. © Jean Pierre Reijnen

Joop van Hout van Trefpunt Groen Eindhoven waarschuwt wel alvast. ,, De kans is groot dat de plataan over enkele weken in één keer al zijn bladeren verliest. Dan is het diepe water op en kan de boom niet anders. Anders trekt hij al zijn vaten vacuum. Vergelijk het maar met het drinken van water door een rietje van een meter. Dat trekt ook dicht."

Van de Loo wil ook nog wel een nuance aanbrengen. ,,Wel geldt, hoe kleiner en slechter de groeiplek, hoe sneller de plataan zijn schors verliest. Hoe meer de standplaats versteend is, hoe gevoeliger de boom is voor droogte", aldus de ecoloog.