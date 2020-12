Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven maakt met vrijwilligers doorstart als klankbordgroep

EINDHOVEN - Vrijwilligers van het huidige Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) blijven de gemeente Eindhoven adviseren over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen voor gehandicapten. Maar of dat een adequate oplossing voor de toekomst is, moet nog blijken.

Met circa 25 vrijwilligers en twee deeltijdwerknemers controleerde PGE jarenlang of gebouwen, evenementen en openbaar vervoer in Eindhoven goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Maar de stichting stopt er mee omdat het werk te veeleisend is geworden en de gemeente steeds strengere eisen stelde aan de subsidie. De organisatie meent niet meer te kunnen voldoen aan de verwachtingen, zei voorzitter John Bloemers een maand geleden.

Omdat de gemeente verplicht is om te rapporteren hoe iedereen mee kan doen in Eindhoven is er gezocht naar een oplossing.

Klankbordgroep als kans om te groeien

De uitkomst is dat PGE-vrijwilligers die zich willen blijven inzetten deel gaan uitmaken van een klankbordgroep die de gemeente gaat adviseren. ,,Het is een kans om van onderop weer te groeien’’, schrijft wethouder Renate Richters aan de gemeenteraad.

Als ervaringsdeskundigen weten de huidige PGE-vrijwilligers wat er onder gehandicapten in de stad leeft. Ze kunnen ontwikkelingen snel signaleren. Ook kunnen ze blijven toetsen of gebouwen, evenementen en opbaar vervoer goed toegankelijk zijn, aldus de wethouder.

Onvoldoende uitgewerkt

PGE-voorzitter John Bloemers steunt de benadering van de gemeente maar voegt toe dat het vooral nog een idee is. ,,Het is nog onvoldoende uitgewerkt terwijl het al geregeld had moeten zijn. De vrijwilligers willen weten waar ze aan toe zijn.’’

De wethouder erkent in haar brief aan de gemeenteraad dat er nog nadere afspraken moeten worden gemaakt, onder andere over de samenwerking en een verdeling van taken en rollen.

Opheffing stichting

Of er genoeg animo bij de vrijwilligers is en of de gemeente met een klankbordgroep aan de eisen uit een VN-verdrag kan voldoen is nog onzeker. ,,Of het op termijn ook genoeg is, moet blijken’’, zegt Bloemers.

Om de activiteiten te beëindigen en de stichting PGE zonder faillissement op te heffen, geeft de gemeente nog eenmalig een subsidie. Het geld zal worden gebruikt om afscheid te nemen van de twee personeelsleden. Op 1 maart houdt de stichting op met bestaan.