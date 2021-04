Platform No Shhhame maakt Eindhovense jongeren bewust van seksueel grensoverschrijdend gedrag

EINDHOVEN - Waar ligt jouw grens? En: My body is not your business. Zo maar een greep uit de teksten op zadelhoesjes voor jongeren in de stad. Preventieplatform No Shhhame van het Expertisecentrum Mensenhandel & Jeugdprostitutie (Lumens) deelde er woensdag een paar honderd uit bij de fietsenstallingen bij Eindhoven Centraal.

Een actie die hard nodig is, vinden preventiemedewerker Lotte Heemskerk en jeugdwerker Marleen Tempelaars en hun team. ,, Want jammer genoeg wordt seksueel grensoverschrijdend gedrag steeds vaker als ‘normaal’ beschouwd, zowel fysiek als online. Daarom willen we hen met deze actie aan het denken zetten over wat ze wel en niet willen als het gaat om seksualiteit.”

Met telefoon aan het oor op de fiets

Volgens Lotte Heemskerk komt het steeds vaker voor dat jongeren, zeker 's avonds, niet gewoon ergens naar toe kunnen. ,,Ze zitten met hun telefoon aan het oor terwijl ze op de fiets zitten om te voorkomen dat iemand hen lastig valt en de vraag ‘app even als je thuis bent’ is ook heel normaal. Terwijl iedereen toch gewoon veilig over straat moet kunnen.”

Spannende gesprekjes

Het Expertise- en Dynamoteam was woensdag al vroeg op het station present om fietsen te voorzien van een zadelhoesje of die zelf aan jongeren te geven en een praatje over het toch wel beladen onderwerp aan te gaan. ,,Sommigen vinden die gesprekjes spannend, maar we merken dat veel jongeren ermee te maken hebben, zowel jongens als meiden. Laatst is zelfs een van onze meiden klemgereden door een groepje jongens die haar omringden met kreun- en seksgeluiden. Dan voel je je echt niet meer veilig hoor.”

Lotte Heemskerk (l) en Marleen Tempelaars voorzien een paar honderd fietsen op het station van een zadelhoesje.

's Avonds nooit alleen weg

Ondertussen spreekt een van de jeugdwerkers twee zeventienjarige meiden aan. Die luisteren en melden dat ze zelf (nog) geen vervelende situaties hebben meegemaakt. Of toch wel, want ze worden wel nageroepen op straat en dat vinden ze allebei niet fijn. ,,We besteden er maar geen aandacht aan, dat is het beste. Maar 's avonds gaan we nooit alleen weg, alleen met een groepje vriendinnen of een van onze moeders brengt en haalt ons.”

Instagram

Om hun aandacht ‘vast’ te houden heeft No Shhhame een Instagram account waarmee jongeren op luchtige en grappige wijze worden geconfronteerd met het onderwerp. Met keuzevragen op Dilemma Dinsdag bijvoorbeeld, Q &A's en een wekelijkse quiz. Dat lijkt te werken. Enkele honderden jongeren volgen No Shhhame inmiddels.

Enkele honderden jongeren troffen woensdagochtend een opmerkelijk zadelhoesje aan op hun fiets.