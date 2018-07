Playa D'evo Luon: Déjà vu van de Antillen middenin Eindhoven

,,Dit is toch de ideale setting zo bij het symbool van Eindhoven", zegt Suzanne Peeters uit Eindhoven als ze gevraagd wordt naar haar eerste indruk van Playa D'evo Luon. De hele zomer verandert de vijver rondom het Evoluon in een ' sunset loungespot' met beachbar en stadsstrand. ,,We zijn veel te bescheiden hier", zegt ze onderuitgezakt op een van de vele loungesetjes. ,,Als dit gebouw in Amsterdam had gestaan, was het allang ieder weekend open geweest voor publiek." De komende zomer is dat in ieder geval het plan.

Gratis

Tot begin september is de het stadsstrand van vrijdag tot zondag geopend tussen 14:00 en 23:00. Alleen als het kwik niet boven de 21 graden uitkomt, blijven de poorten gesloten. Entree is gratis, behalve op de vier feestavonden op een apart gedeelte van het terrein. Twee keer organiseert Bontgenoten daar een R&B-feestje, de andere evenementen zijn in handen van Ensuite (techno) en Housekamer (house, deephouse).

Loungeplek

Ook de eerste indruk van Marlena Blaauw uit Geldrop is positief. Ze is net terug van een vakantie naar de Antillen, hier met haar voeten in het witte zand komt dat gevoel weer een beetje terug. ,,Dit voelt als een stukje Antillen in Eindhoven. Het concept is leuk." Dat er niet gezwommen mag worden, is voor haar geen probleem. ,,Ik zie dit meer als een loungeplek waar je na je werk even een drankje doet. Een leuk live-bandje of BBQ mis ik wel." Volgens haar ontbreekt het hier aan zulke plekken. ,,Als Nederlanders op de Antillen zijn, gedragen ze zich heel anders, veel losser en spontaner. In een setting als dit is het makkelijker om te ontstressen."

Quote In een setting als dit is het makkelij­ker om te ontstres­sen Marlene Blaauw