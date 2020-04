Playgrounds lanceert ‘grootste online animatie- en gamefestival ter wereld’

Op donderdag 16 april vanaf 17.00u zijn er live ‘artist talks’ door sprekers van Marvel, Ubisoft, Horizon Zero Dawn, maar ook onafhankelijke studio’s zoals de met meerdere BAFTA’s bekroonde Studio AKA. Ook programmeert Playgrounds een stream met demo’s over concept art in vr, painting, storyboarding, paneldiscussies over actuele onderwerpen in de industrie en een live schetssessie door Drink and Draw Berlin.

Hart onder de riem

Directeur en curator Leon van Rooij: ,,Door de coronacrisis hebben we een van onze festivals in mei moeten cancellen. Toen dachten we, als dan toch alles anders is, laten we dan een echt festival, zoals Playgrounds dat al meer dan 10 jaar doet, online organiseren. We trekken jaarlijks filmprofessionals uit meer dan 25 landen. Het is een heftige, rare tijd, waarin ook de animatie-, film- en gamesector getroffen is. We willen onze community hiermee een hart onder de riem steken.”