Playstation-generatie wil geen vieze handen: Stimac in Deurne gaat nu ook zelf mensen omscholen voor baan in techniek

Vuurwerk­bom in Vaartbroek blaast tuinmeubi­lair aan gort: ‘Wat 's nachts in het park gebeurt is niet normaal’

14 september EINDHOVEN - De knal was gigantisch nadat iemand doelbewust zwaar vuurwerk over de schutting gooide bij een huis in Vaartbroek. Misschien een aanslag. Of toch een kwajongensstreek in het kwadraat? Het staat hoe dan ook symbool voor hoe de Woenselse buurt volgens bewoners steeds verder afglijdt.