Plaza S geveld door de coronacrisis

‘Hoe begin je met slecht nieuws? En wanneer en met wie deel je dat?’ Zo begint Patrick van der Voort een bericht op de Facebook-pagina van zijn Plaza S, het café met podium voor rock, jazz, dj’s en poëzie in de voormalige Schellensfabriek aan de Bleekweg. Het slechte nieuws is dat Plaza S gaat sluiten, na 3,5 jaar. Voor het weekend van 15 augustus wil hij nog één keer een vol affiche samenstellen, daarna is het voorbij. Met dank aan de coronacrisis.