Pleegzorg: op vakantie koos Ece ervoor deze keer níet weg te lopen

Ece was erg zenuwachtig toen ze die dag in 2015 aanbelde bij het huis van Ward en Janine in Eindhoven - alsof ze een date had. ,,Ik vond het doodeng, ik had er buikpijn van." Maar het klikte. Nu ze zeventien is, komt ze er nog steeds om het weekend en gaan ze zelfs samen op vakantie.