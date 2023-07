Pleisters plakken bij Eindhovens winkelcentrum, renovatie laat nog jaren op zich wachten

Rock-’n-roll zonder flauwekul: Southside Johnny speelt al jaren voor hardwerken­de mensen

WEERT - Een stel muzikanten uit de staat New Jersey bood ruim vijftig jaar geleden koppig weerstand aan die arrogante rockers uit de stad New York. Onder hen Southside Johnny. Met zijn vrienden, onder wie Bruce Springsteen, maakte hij frisse en opzwepende muziek. De Amerikaan speelt 9 juli op Bospop in Weert.