PLEK is het nieuwe loket voor middeldure woningen van corporaties Eindhoven: ‘kloof dichten tussen sociaal en commercieel huren’

Op terugweg van opa en oma stopte een jongen uit Nuenen bij de rellen en pakte toen ook een steen

16:18 DEN BOSCH - Een 16-jarige jongen uit Nuenen kreeg van de kinderrechter een fikse werkstraf omdat hij eind januari meedeed aan de rellen in Eindhoven. Van die 120 uur is de helft voorwaardelijk: de rechter was mild omdat de jongen spijt had en alles meteen opbiechtte.