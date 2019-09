Plek voor meer coffeeshops in Eindhoven

De kans is groot dat het aantal coffeeshops in Eindhoven de komende jaren weer gaat toenemen. Het ziet er namelijk naar uit dat het huidige uitsterfbeleid van tafel gaat, en dat de Eindhovense burgemeester weer vergunningen gaat verstrekken aan nieuwe coffeeshops.

Qua gebruik van cannabis is er is in Eindhoven ruimte voor achttien coffeeshops, zo blijkt uit onderzoek van een door de gemeente Eindhoven ingeschakeld adviesbureau.

Er zijn nu in de stad twaalf coffeeshops. In 1995 heeft het toenmalige gemeentebestuur besloten dat er in Eindhoven maximaal vijftien coffeeshops mogen zijn. Maar als er een dicht gaat, mag daar geen nieuwe gedoogplek voor de verkoop van cannabis bijkomen, het zogenoemde uitsterfbeleid.

Op dit moment telt de stad nog twaalf coffeeshops. De afgelopen jaren zijn er drie gesloten door de burgemeester, omdat ze de regels overtraden die gelden voor coffeeshops, met name qua aanwezige voorraad. Een shop mag maximaal 500 gram in huis hebben.

Verouderd

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) werkt nu aan een modernisering van het in zijn ogen verouderde coffeeshopbeleid. Dat is nodig omdat er juridisch het een en ander veranderd is, waaronder de zogenoemde Bibob-toets. Daarbij wordt gekeken of de coffeeshophouder mogelijk criminele banden heeft en of er sprake is van het witwassen van crimineel geld. Anderzijds wordt er bijna 25 jaar nadat het Eindhovense coffeeshopbeleid is vastgesteld maatschappelijk anders tegen cannabisgebruik aangekeken.

Bovendien neemt het gebruik van cannabis toe. ,,Mede daarom zie je dat het aantal coffeeshops landelijk na een aantal jaren van daling sinds vorig jaar weer aan het toenemen is", aldus de gemeentelijke adviseur. ,,Het lijkt verstandig om het Eindhovens beleid aan die ontwikkelingen aan te passen en het aantal weer te laten toenemen.”

Dat zou er bovendien toe moeten leiden dat de overlast die sommige coffeeshops nu veroorzaken evenrediger over de stad kan worden verdeeld. Tien procent van de klanten van de huidige coffeeshops komt uit België. Die klanten kopen vaak bij daardoor drukbezochte coffeeshops aan doorgaande wegen, en zorgen bovendien vaak voor overlast.