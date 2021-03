Plezier moet voorop staan bij nieuwe voetbalschool

EINDHOVEN - Met het Panna Knock Out Tournament 2021 is zondag de voetbalschool Meerhoven United van start gegaan. Op de velden van DBS aan Het Schaapsdijk gingen tientallen teams met elk twee spelers de strijd aan. De hoofdprijs: tien weken techniektraining.

De trainingen van jeugdteams bij voetbalclubs zijn meestal op de groep gericht. De trainer heeft vaak niet de tijd om spelers individueel aandacht te geven om de techniek te verbeteren. Erik Zuiderhoek weet waarover hij praat. Bij DBS traint hij de jeugd onder 10 van DBS, hij is technisch coördinator van de onderbouw én voetbalvader.

Quote Het moet voor iedereen leuk zijn om zijn of haar niveau te verbeteren, niet alleen voor de toptalen­ten Erik Zuiderhoek

Als een speler zich meer wil ontwikkelen, is die extra aandacht onmisbaar, wist Zuiderhoek. Hij wist ook dat de regio al verschillende voetbalscholen kent. ,,Maar Meerhoven nog niet en ik wilde het juist plezier centraal stellen. Het moet voor iedereen leuk zijn om zijn of haar niveau te verbeteren, niet alleen voor de toptalenten.” De doelgroep is jongens en meisjes tussen 7 en 12 jaar; spelers van alle clubs zijn welkom. Voor een bedrag van 129,95 euro is er een training op vrijdagavond én zondagochtend, tien weken lang. Zuiderhoek benadrukt dat Meerhoven United werkt met professionele trainers. ,,Ga maar eens met Thijs praten, daar in het veld. ‘Trainer’, staat er groot op zijn rug.”

Quote Ik vind het fantas­tisch om hen bezig te zien Thijs van den Berk

Thijs is een telg uit de roemrijke DBS-familie Van den Berk. ,,Nee, ik heb geen trainersopleiding gehad. Maar ik speel al mijn hele leven hier, nu bij Jeugd onder 17.” Vandaag begeleidt hij zeven jongens, die vanaf de penaltystip proberen de bal tegen de doellat te schieten, want op de openingsdag is er meer dan panna. ,,Ik vind het fantastisch om hen bezig te zien. Daarom kijk ik ook uit om bij de voetbalschool aan de slag te gaan.” Ziet hij zichzelf over tien jaar als voetballer of als trainer? ,,Ha, dat is een goede vraag! Ik blijf zeker voetballen. En misschien ook actief als trainer, ja.”

12 bij 6 meter

Ondertussen is het pannatoernooi volop aan de gang. Een klein veldje kunstgras van 12 bij 6 meter en goaltjes van één meter breed, omgeven door zachte stootranden. Twee spelers per team die het vanwege het kleine veld moeten hebben van hun techniek. De wedstrijden duren drie minuten en dan is het natuurlijk mooi als je de tegenstanders een paar keer de bal tussen de benen door kunt spelen. Zuiderhoek verzorgt het commentaar als de teams met namen als Pannahamsters, On Fire en Bad Boys het tegen elkaar opnemen.

Harm Diemel (9) wacht op zijn beurt. Hij speelt al 2,5 jaar bij DBS en gaat vrijdag voor het eerst naar de voetbalschool, op het vertrouwde eigen terrein. In het echte voetbal speelt hij op het middenveld. Hij kan al hard schieten, maar het mag nog wel wat meer gericht. ,,Ja, ik wil daar nog beter in worden.” Twee extra trainingen vindt hij geen bezwaar. ,,Nee, dat is juist leuk!”

Meerhoven United zit dit voorjaar met 55 deelnemers al volgeboekt. In het najaar begint een nieuwe serie van tien weken.