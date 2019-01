Plofkraak Eindhoven ging gepaard met gigantische knal, bewoners rechtop in bed: ‘Dit was een bom’

VIDEOEINDHOVEN - De knal die de plofkraak op het Biarritzplein in Eindhoven van dinsdagochtend veroorzaakte was een buurt verder te horen. Op het plein zelf is de ravage enorm.

Het is kwart over zeven deze ochtend als bewoners rond het plein in de Eindhovense wijk Achtse Barrier een gigantische knal horen. ,,Ik is was meteen klaarwakker”, zegt een bewoonster. ,,Ik zat zowat tegen het plafond.”

De ravage die ze even later met wat buurtgenoten aanschouwt, liegt er niet om. Een nog onbekend aantal daders heeft met waarschijnlijk een groot explosief de pinautomaat van ABN AMRO onder handen genomen.

Maar niet alleen de pinautomaat en omringende pui zijn volledig vernietigd. Meerdere ruiten van een op het plein geparkeerde auto zijn gesneuveld. De ruiten van verschillende horecagelegenheden en woningen zijn eveneens gesprongen.

Puinhoop

,,De hele voorpui is beschadigd”, zegt Grace Haagsma (44), eigenaar van Mangerie Biarritz. ,,Alle ramen zijn gesprongen of gebarsten.” En dat niet alleen. Ook binnen is het een puinhoop: ,,Alles is van de muur getrild, overal ligt glas.”

Haar cafetaria ligt aan het plein, schuin tegenover de pinautomaat in kwestie. Het alarm van Mangerie Biarritz ging dinsdagochtend af als gevolg van de knal. ,,Via de camerabeelden zag ik dat alle kasten open waren. Daarom dacht ik eerst aan een inbraak.”

De klap moet volgens Haagsma enorm zijn geweest: ,,Zelfs mensen uit de Woenselse Heide, een buurt verderop, zeggen dat ze de knal gehoord hebben.” Ook de eigenaar van Pizzeria Mona Lisa hoorde vanochtend de knal vanaf zijn woning op de Fransebaan, een paar honderd meter verderop. En ook het glas van zijn pand is flink beschadigd, ondanks het rolluik dat naar beneden was ten tijde van de knal.

Wezenloos geschrokken

Sanne Bloks (29) woont met haar vriend recht tegenover het Biarritzplein. Ze schrokken zich wezenloos. ,,Het was echt een gigantische knal. We zaten letterlijk rechtop in bed. Alles trilde hier.” De knal was absoluut niet te vergelijken met vuurwerk, zegt ze. ,,Dit had meer weg van een kleine bom.”

De twee sprongen na de plofkraak meteen uit bed en keken bezorgd uit hun raam. ,,We konden helemaal niets zien. Er hing minutenlang een enorme rookwolk. We wisten wel vrij snel dat het om een plofkraak ging. Het is al de tweede keer dat we dit meemaken op het plein.”

Volgens Sanne was bijna de hele buurt wakker geworden door de knal. ,,Als je hier niet wakker van werd, heb je echt te veel gedronken gisteren. Zelfs in de Woenselse Heide hier een eind vandaan werden er mensen wakker van. Hier beneden zijn ook veel ruiten kapot gesprongen, dat geeft wel aan hoe gigantisch deze knal was.”

Noodruiten

Op dit moment worden noodruiten in het cafetaria van Haagsma gezet. ,,Dat zijn ze nu op meer plaatsen aan het doen”, aldus Haagsma. ,,Bij bijna alle winkels liggen de ruiten eruit.” Haagsma hoopt vandaag gewoon open te gaan. ,,We zijn met man en macht alles op aan het ruimen.” Het plein is dinsdagmiddag nog grotendeels afgesloten. De politie doet nog onderzoek.