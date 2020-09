Plots nieuwe coronapatiënten; ziekenhuizen in regio slaan alarm

Woonlasten in Eindhoven gaan met 4,7% omhoog

24 september EINDHOVEN - De woonlasten in Eindhoven gaan komend jaar in totaal met gemiddeld 4,7 procent omhoog. Dat is iets hoger dan aanvankelijk de bedoeling was omdat met name de kosten van het inzamelen van afval hoger uitvallen dan was verwacht.